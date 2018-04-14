الرئيس عبدالفتاح السيسي يلتقى نظيره محمود عباس

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، بمقر إقامته بقصر الخليج بمدينة الدمام، فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وبحث الرئيسان الأوضاع في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين. كما ناقشا مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، إلى جانب جدول أعمال القمة العربية الـ 29 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية يوم غد الأحد في مدينة الظهران .