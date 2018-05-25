سامح شكرى يغادر مطار القاهرة متوجها إلى أثيوبيا

غادر سامح شكرى وزير الخارجية مطار القاهرة الدولي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقى، والمقرر عقدها غداً السبت بمقر الاتحاد الأفريقي.

وأنهى وزير الخارجية إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، على متن الطائرة المتجهة إلى أثيوبيا.