سامح شكرى يغادر مطار القاهرة متوجها إلى أثيوبيا

غادر سامح شكرى وزير الخارجية مطار القاهرة الدولي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقى، والمقرر عقدها غداً السبت بمقر الاتحاد الأفريقي.
وأنهى وزير الخارجية إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، على متن الطائرة المتجهة إلى أثيوبيا.
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تلعب داكوتا فانينغ دور سكرتيرة عنيدة في القرن التاسع عشر في الدراما النفسية التليفزيونية Alienist. وبدت داكوتا فاننج حديثة وجميلة ورقيقة تمامًا يوم الأربعاء عندما ارتدت فستانًا أزرق لحضور حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز. وانضم إليها النجم دانييل بروهل ولوك إيفانز (24 عامًا) على السجادة الحمراء. وارتدت نجمة فيلم الحرب العالمية ثوبًا مذهلًا مع زوج من الكعب العالي التي أضافت بضع بوصات إلى طولها. وتركت الشقراء شعرها ذو التموجات الذهبية منسدل. وكانت متألقة على السجادة الحمراء، وتدور أحداث Alienist في عام 1896، وهو فيلم درامي عن قصة تيبرت النفسية، عندما استحوذت سلسلة من جرائم القتل البشعة للبغايا على مدينة نيويورك. وفي حديثها مع صحيفة جلامور في وقت سابق من هذا العام، كشفت داكوتا أن فضيحة وينشتاين حدثت أثناء الإنتاج، مما جعلها تدرك مدى ملاءمة شخصيتها سارة، التي تعمل كسكرتيرة لمفوض
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