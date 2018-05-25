الجيش البرازيلي يتدخل للسيطرة على إضراب السائقين

أعلن وزير الدفاع البرازيلى الجمعة أن الجيش عازم على فتح الطرق وإزالة العوائق منها "بشكل سريع وقوي"، بعد أن أدى إضراب سائقى الشاحنات إلى أزمة تموين فى البلاد.

وقال الوزير جواكان سيلفا أى لونا فى اليوم الخامس لإضراب سائقى الشاحنات، أن الجيش "سيتحرك بشكل سريع ومنسق وقوى لفتح حركة المرور فى المناطق الحساسة" حيث توجد المطارات والمصافي.

وجاء كلام الوزير بعد ساعات على كلمة متلفزة للرئيس ميشال تامر الذى أعلن "تعبئة كل القوى الأمنية" لفتح الطرقات فى البلاد.

ومما قاله تامر "لقد تحلت الحكومة بالشجاعة الكافية لتحاور، وستملك الشجاعة الكافية لفرض سلطتها".

ودفعت حركة الإضراب هذه بلدية مدينة ساو باولو إلى إعلان حالة الطوارئ لمصادرة المحروقات التى تحتاج اليها لتسيير منشآتها الأساسية.

وأعلن سائقو الشاحنات الاضراب احتجاجا على ارتفاع أسعار الديزل ما أدى إلى نقص فى المحروقات والمواد الغذائية، كما توقفت مصانع سيارات عن العمل، وألغت بعض المطارات عددا من الرحلات.

وكانت لهذا الإضراب تداعيات على كافة قطاعات عمل الاقتصاد البرازيلى الذى يعتبر الاقتصاد الأول فى أمريكا اللاتينية.