الجيش اليمني يُعلن تحرير مواقع جديدة في حجة

أعلن الجيش الوطني اليمني، مسنودًا بقوات التحالف العربي اليوم، تحرير مواقع في أطراف مديرية حيران بمحافظة حجة، ودحر مليشيا الحوثي الانقلابية منها .

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله إن عناصر الجيش نفذوا هجومًا على مواقع المليشيا الانقلابية في أطراف وادي حيران، وحرروا أجزاًء منها وكبدوا المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات .