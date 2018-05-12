حركة التغيير: نطالب بإعادة الانتخابات في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها
GMT 23:17 2018 السبت ,12 أيار / مايوطائرات الاحتلال الإسرائيلية تقصف شمالي قطاع غزة
GMT 21:59 2018 السبت ,12 أيار / مايوحركة التغيير تعلن رفض العملية الانتخابية ولا نعترف بنتائجها
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GMT 21:13 2018 السبت ,12 أيار / مايوتحطم طائرة ومقتل جميع الركاب والسلطات تكشف التفاصيل
GMT 20:44 2018 السبت ,12 أيار / مايوأنباء عن قتلى وجرحى بانفجار في إدلب
تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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