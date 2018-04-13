الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً للاشتباه في إعداده لأعمال إرهابية

قالت الشرطة البريطانية أمس الجمعة إنها اعتقلت رجلاً للاشتباه في إعداده لأعمال إرهابية في لندن.

وأضافت أن الرجل البالغ من العمر 27 عاماً اعتقلته وحدة مكافحة الإرهاب، وتم أيضاً اعتقال امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً في لندن للاشتباه في أن لديها معلومات عن أعمال إرهابية.