ترامب يعلن أنه قد يحضر افتتاح السفارة الأميركية في القدس شخصيًا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قد يتوجه شخصيًا إلى القدس، لحضور مراسم افتتاح سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل؛ حيث قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه قد يتوجه إلى القدس، والسفارة سيتم افتتاحها قريبًا.
وأعاد ترامب إلى الأذهان أن الكثير من رؤساء الولايات المتحدة وعدوا بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، لكنهم لم يفوا بوعدهم ، وكان ترامب قد أعلن عن قراره نقل السفارة في دجنبر الماضي، ما أثار ردود فعل غاضبة في فلسطين وفي العالمين العربي والإسلامي، مع ذلك من المتوقع أن تجرى مراسم نقل السفارة يوم الـ 14 ماي في ذكرى قيام إسرائيل الموافق للنكبة الفلسطينية في تصعيد خطير للعالمين العربي والإسلامي .
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أصبحت كاتي هولمز هي أحد رموز الموضة منذ زواجها وطلاقها من النجم توم كروز، وفي ليلة الأربعاء في نيويورك، ظهرت مرة أخرى في عرض أزياء لا تشوبه شائبة في احتفال "بروكس براذرز مرتين". فستان كيتي يبرز جمالها ورشاقتها وتألقت الممثلة ذات 39 عامًا في ثوب بلا أكمام بلون البرقوق، مع فتحة صدر كلاسيكية وخط عنق منخفض، بينما سقطت أطراف الفستان على الأرض وتجمّعت حول قدميها في شكل بديع، فيما كانت تقف أمام المصورين في الحدث، وقد تميّز الفستان بتفاصيل صغيرة عبارة عن زهور رقيقة على طول خط العنق وحمّالات الكتف وتحت دعامة الصدر، وانسدل الفستان في جمال ورقة تظهر براءتها، أما شعرها المفرود فقد ظهر جميلًا مثل الحرير اللامع، وانسدل بأناقة وكان مُثَبَّتًا خلف أذن واحدة من جهة والجهة الأخرى أًسدلت علي جبهتها وعينها. تتألق كريستينا هندريكس بشعرها الأحمر الناري وبدت
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