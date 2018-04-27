ترامب يعلن أنه قد يحضر افتتاح السفارة الأميركية في القدس شخصيًا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قد يتوجه شخصيًا إلى القدس، لحضور مراسم افتتاح سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل؛ حيث قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه قد يتوجه إلى القدس، والسفارة سيتم افتتاحها قريبًا.

وأعاد ترامب إلى الأذهان أن الكثير من رؤساء الولايات المتحدة وعدوا بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، لكنهم لم يفوا بوعدهم ، وكان ترامب قد أعلن عن قراره نقل السفارة في دجنبر الماضي، ما أثار ردود فعل غاضبة في فلسطين وفي العالمين العربي والإسلامي، مع ذلك من المتوقع أن تجرى مراسم نقل السفارة يوم الـ 14 ماي في ذكرى قيام إسرائيل الموافق للنكبة الفلسطينية في تصعيد خطير للعالمين العربي والإسلامي .