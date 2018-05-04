ترامب يطالب بتسليح المدرسين وزيادة إجراءات الأمن

أيد الرئيس دونالد ترمب بحماس، الجمعة، تعهد الرابطة الوطنية الأميركية للسلاح بعدم تشديد قوانين الأسلحة في البلاد على الرغم من إشارته عقب حادث إطلاق الرصاص بمدرسة في #فلوريدا إلى أنه سيتصدى للجماعات المدافعة عن الحق في حمل السلاح والتي تتمتع بنفوذ كبير.
ووعد #ترمب أنه لن يحرم #الأميركيين من حمل السلاح ما دام هو رئيسا.
وفي المؤتمر السنوي للرابطة في دالاس، دعا #ترمب مجددا إلى تسليح المدرسين، وزيادة إجراءات الأمن بالمدارس تفاديا لوقوع حوادث إطلاق نار جماعي مستقبلا على غرار ذلك الذي حدث في باركلاند في فلوريدا في فبراير شباط حين قتل 17 شخصا. وتؤيد الرابطة هذه الإجراءات، بحسب رويترز.
وفي ظل تعرض سيطرة #الجمهوريين على الكونغرس الأميركي لتهديد كبير في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني القادم استغل ترمب المؤتمر ليعود إلى التصريحات التي استخدمها في 2016 لإثارة حماس الناخبين المؤيدين لحمل السلاح، محذرا من أن الديمقراطيين عقدوا العزم على سحب أسلحة الأميركيين.
ولم يذكر ترمب المقترحات الخاصة بالرقابة على الأسلحة التي طرحها على استحياء فيما مضى مثل رفع حد السن لشراء البنادق. وترفض الرابطةذلك الاقتراح وغيره من القيود على المبيعات بوصفها انتهاكا لحق حيازة السلاح بموجب التعديل الثاني للدستور الأميركي.
GMT 22:03 2018 الجمعة ,04 أيار / مايوإدارة دونالد ترامب تتجه لطرد نحو 57 ألفا من هندوراس
GMT 21:59 2018 الجمعة ,04 أيار / مايومصرع 17 شخصًا إثر انزلاق التربة قرب منجم فى بورما
GMT 21:28 2018 الجمعة ,04 أيار / مايوالجيش اليمني يتقدم في الساحل الغربي متعاونًا مع التحالف
GMT 21:26 2018 الجمعة ,04 أيار / مايوالمعارضة الفنزويلية تدعو إلى التظاهر قبل أيام من انتخابات الرئاسة
GMT 21:20 2018 الجمعة ,04 أيار / مايوماكرون يؤكد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع ايران قد يؤدي الى حرب
تعرض مجموعة "Netflix" الموسم الثانى من "Dear White People"، وظهر فريق التمثيل الكوميدي الساخرة في شكل جيد خلال العرض الأول من المسلسل في مسرح ArcLight Hollywood"" في لوس أنجلوس. لوجان براوننج تلفت الأنظار بجمالها و بساطتها بفستان أخضر بسيط ولفتت لوجان براوننج الأنظار على نجم السجادة الحمراء بفستانها الأنيق مع فتحة طويلة من القدم حتى الخصر ظهرت فيها جمال ساقها، وفي حين أن جرائة ساقها تسللت إلى عينها لتصبح أكثر جاذبية بنظرتها الناعمة، مع أكسسوارات متلألئة وحلي بسيط يتناسب مع الكعب الذهبي المدبب الناعم. وكوّمت ضفائرها فوق رأسها بأناقة، وأظهرت العديد من خيوط الشقراء بها، وعندما ألقت على رأسها تلال من الشعر المجدول بضفائر جعلها تشبة أميرة أفريقية تلون جلدها من الشمس على شاطىء البحر. وبالنسبة للماكياج، وضعت فوق عينيها الخضراء الرائعة ظلال عيون نحاسية مدرجة، متوازنة مع شفاه عارية من
أرسل تعليقك