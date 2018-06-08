شبّان يستهدفون آليات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في بلدة عزّون شرق مدينة قلقيلية، قبل قليل
GMT 21:38 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيومظاهرة في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل، اسناداً لفعاليات مليونية القدس في قطاع غزّة
GMT 21:35 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيووصول وفد مغربي لقطاع غزة عبر معبر رفح مكون من 165 شخص ترافقهم 13شاحنة تحمل مستشفى ميداني.
GMT 21:34 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيوقتلى ومئات الجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي في "مسيرات العودة وكسر الحصار"
GMT 21:14 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيوغاراتان لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب شرقي اليمن
GMT 21:13 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيومسلحون مجهولون يغتالون جنديا في قوات الجيش اليمني في مدينة تعز جنوب غربي البلاد
تجذب النجمة العالمية ريهانا، الأنظار، لإطلالاتها المميزة واختياراتها للأزياء العصرية المذهلة، لتظهر من جديد بإطلالة ملفتة في حي "سوهو" في مدينة نيويورك الأميركية، الأربعاء، في متجر "ستانس سوكس." ارتدت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا، فستانًا قصيرًا من الستان باللون الثلجي، الذي كشف عن مفاتنها وجسدها المتناسق وأضافت ريهانا زوجًا من الأحذية اللبني ذات كعب عال، تتميز بأشرطة حول الكاحل، وأكملت إطلالتها بقلادة من تصميم ديفيد ويب، التي تتميز بالزمرد والماس والذهب عيار 18 والبلاتين وحقيبة يد زرقاء أنيقة ورائعة، واعتمدت المغنية الشهيرة، المكياج الناعم بلمسة من أحمر الشفاه الوردي ، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويذكر أن مصادر مقربة من ريهانا، أعلنت أنها انفصلت عن حبيبها، الملياردير السعودي، حسن جميل، بعد علاقة استمرت نحو العام، ووفقًا لمجلة "هاربر بازار"، قال المصدر المقرب من المطربة الشهيرة، إنها أنهت علاقتها
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