‏‫شكاوى من تكرر الانقطاعات الكهربائية في محايل عسير

اشتكى عددٌ من سكان محافظة محايل عسير والمراكز والقرى التابعة لها من مسلسل الانقطاعات الكهربائية هذه الأيام.
ونقل السكان معاناتهم في هاشتاق على تويتر مطالبين الشركة السعودية للكهرباء بالنظر في وضع كهرباء المحافظة ومعالجة الخلل المتسبب في تكرر الانقطاعات.
وأكد السكان أن الانقطاعات حولت بعض الأحياء والمواقع إلى ظلام مساء اليوم، وليست الليلة الأولى، مشيرين إلى أن تكرر الانقطاعات تسبب في التأثير على كبار السن والأطفال والمرضى.
وناشد السكان المسؤولين في المنطقة للنظر في إشكالية الانقطاعات الكهربائية ومعالجتها خصوصًا أن الكهرباء تستحصل رسوم الخدمة دون النظر في مثل هذه الانقطاعات المتكررة التي لها تأثيرات سلبية على السكان.
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ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
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