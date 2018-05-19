‏‫شكاوى من تكرر الانقطاعات الكهربائية في محايل عسير

اشتكى عددٌ من سكان محافظة محايل عسير والمراكز والقرى التابعة لها من مسلسل الانقطاعات الكهربائية هذه الأيام.

ونقل السكان معاناتهم في هاشتاق على تويتر مطالبين الشركة السعودية للكهرباء بالنظر في وضع كهرباء المحافظة ومعالجة الخلل المتسبب في تكرر الانقطاعات.

وأكد السكان أن الانقطاعات حولت بعض الأحياء والمواقع إلى ظلام مساء اليوم، وليست الليلة الأولى، مشيرين إلى أن تكرر الانقطاعات تسبب في التأثير على كبار السن والأطفال والمرضى.

وناشد السكان المسؤولين في المنطقة للنظر في إشكالية الانقطاعات الكهربائية ومعالجتها خصوصًا أن الكهرباء تستحصل رسوم الخدمة دون النظر في مثل هذه الانقطاعات المتكررة التي لها تأثيرات سلبية على السكان.