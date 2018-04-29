السيسي يستقبل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بمقر الرئاسة المصرية بالقاهرة، وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن اللقاء بحث عدد من الملفات الخاصة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين في عدد من المجالات، حيث تم الاتفاق على زيادة التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين البلدين، كما تمت مناقشة التطورات المتعلقة بالقضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها المستجدات على الساحتين الليبية والسورية.