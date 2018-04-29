السيسي يستقبل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بمقر الرئاسة المصرية بالقاهرة، وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن اللقاء بحث عدد من الملفات الخاصة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين في عدد من المجالات، حيث تم الاتفاق على زيادة التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين البلدين، كما تمت مناقشة التطورات المتعلقة بالقضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها المستجدات على الساحتين الليبية والسورية.
GMT 21:57 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانروحاني يؤكد أن إيران وضعت سيناريوهات عدة للتعامل مع أي قرار أميركي بشأن الاتفاق النووي
GMT 21:55 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانوزير الخارجية الأميركي يعلن ان اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل هو اعتراف بالواقع
GMT 21:50 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانوزير الخارجية الليبي يلتقي سفير بريطانيا
GMT 19:16 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانوحدات عسكرية سعودية وصلت إزمير التركية للمشاركة في تمرين عسكري لخمسة أيام من المقرر انطلاقه في الشهر المقبل
GMT 18:56 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانماكرون يؤكد اتفاقه مع روحاني على العمل معا للحفاظ على اتفاق 2015 النووي
حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
أرسل تعليقك