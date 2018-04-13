البيت الأبيض يؤكد المشاورات مستمرة مع الحلفاء بشأن الخيارات في سورية
GMT 22:54 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانقوات الاحتلال تقمع مسيرة نعلين الأسبوعية
GMT 22:53 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانقوات الاحتلال تصيب مئات الفلسطينيين في قطاع غزة
GMT 22:26 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانإيران تسمح للمقاتلات الروسية باستخدام مجالها الجوي
GMT 22:23 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانميليشيا الحوثي تطلق الرصاص الحي على المصلين بعد رفضهم الصرخة في المساجد
GMT 22:04 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانالخارجية الأميركية تعلن أنها تملك دليلاً على استخدام النظام السوري الكيماوي في دوما
تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
أرسل تعليقك