احتراق طائرة وزارة الداخلية الكويتية من نوع «دولفين» في قاعدة عبد الله المبارك

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أنه وقع اليوم الخميس الموافق 24/5/2018 حريق بمطار الكويت الدولي قاعدة عبد الله المبارك الجوية بحظيرة طائرات الخط الأول التابع لإدارة جناح طيران الشرطة وذلك بسبب تماس كهربائي من وحدة تكييف بالحظيرة وقد نتج عنه احتراق طائرة هليكوبتر (دولفين - AS356) (MOI - 03) بكاملها مع تلف شبه كامل للحظيرة وامتد الحريق للحظيرة المجاورة ولكنه تم السيطرة عليه ولم تتأثر الطائرة الأخرى التي من نفس النوع.