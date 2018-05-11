البيت الأبيض يدعو للضغط على إيران بسبب زعزعتها لاستقرار الشرق الأوسط

دعت الإدارة الأميركية البلدان الأخرى لرفع سقف ضغوطها أيضا على إيران على خلفية زعزعتها لاستقرار دول الشرق الأوسط.
وقال بيان وزعه البيت الأبيض الجمعة في واشنطن إن سلوك إيران خطير ومتهور.
وأضاف البيان قائلا: "الحرس الثوري الإيراني يستخدم المال ليمارس نفوذا مزعزعا للاستقرار في الشرق الأوسط ، برغم أن الشعب الإيراني صار ضحية لاقتصاد وطني ضعيف".
وأوضح البيان أن جماعات موالية لإيران في اليمن أطلقت صاروخا تجاه العاصمة السعودية الرياض.
وأكد البيان قائلا: "إنه الوقت الذي تمارس فيه الأمم الواعية بمسؤولياتها الضغط على إيران من أجل تغيير هذا السلوك الخطير".
GMT 21:49 2018 الجمعة ,11 أيار / مايوقوات الاحتلال تنصب حاجزًا عسكريًا على الطريق الواصل بين قرية عزبة الطبيب وبلدة عزون شرق قلقيلية
GMT 21:46 2018 الجمعة ,11 أيار / مايوقوات الاحتلال تطلق القنابل المضيئة في منطقة جبل أبو غنيم شمال بيت لحم ، قبل قليل .
GMT 19:36 2018 الجمعة ,11 أيار / مايوشبّان يشعلون النيران في معبر كرم أبو سالم شرق رفح جنوب قطاع غزّة مساء الجمعة
GMT 19:01 2018 الجمعة ,11 أيار / مايوالبيت الأبيض يؤكد أن الحرس الثوري الإيراني يسخر الإمكانات لزعزعة استقرار الشرق الأوسط و دعا المجتمع الدولي للضغط على إيران لتغيير سلوكها الخطير
GMT 18:53 2018 الجمعة ,11 أيار / مايوالصحة تعلن مقتل فلسطيني وإصابة 973 آخرين بتظاهرات الجمعة
بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
أرسل تعليقك