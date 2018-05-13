أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن ائتلاف سائرون بزعامة الصدر يتصدر نتائج محافظة ذي قار
GMT 21:47 2018 الأحد ,13 أيار / مايوالفتح يتصدر في القادسية يليه سائرون بقيادة الصدر
GMT 21:46 2018 الأحد ,13 أيار / مايوالفتح بقيادة العامري يتصدر يليه سائرون بقيادة الصدر في البصرة
GMT 21:42 2018 الأحد ,13 أيار / مايوالقرار بقيادة النجيفي يتصدر في ديالى
GMT 21:40 2018 الأحد ,13 أيار / مايوتحالف العامري يتصدر في كربلاء يليه تحالف الصدر ثم العبادي
GMT 21:38 2018 الأحد ,13 أيار / مايونتائج الانتخابات العراقية في المحافظات ال 10 لا تشمل الخارج والسجناء والمرضى
صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
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