روسيا ترحب بتعليق كوريا الشمالية للتجارب النووية

رحبت روسيا بقرار كوريا الشمالية وقف التجارب النووية والصاروخية.

وأفادت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم أن قرار كوريا الشمالية بشأن تعليق التجارب النووية خطوة مهمة تهدف إلى تخفيف التوتر في شبة الجزيرة الكورية وتعزز الاتجاهات الإيجابية في تطبيع الوضع في شمال شرق آسيا.