دولة الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في كابول

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في العاصمة الأفغانية كابول.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها مساء اليوم، عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها لمثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وشددت على وقوف الإمارات وتضامنها مع جمهورية أفغانستان في مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.