تنظيم داعش يغتال مدير مركز شرطة ونجله جنوب غرب كركوك

اغتالت عناصر من فلول تنظيم داعش الإرهابى بالعراق، فاضل السبعاوى، وهو ضابط برتبة عقيد ونجله، على الطريق الذى يربط كركوك بقضاء الحويجة.
وقالت مصادر محلية تحدثت لوسائل إعلام عراقية إن عددا من عناصر داعش نصبوا كمينا وهميا على الطريق الرابط بين مركز مدينة كركوك وقضاء الحويجة واغتالوا مدير مركز شرطة قرية الشريعة التابعة لناحية الزاب جنوب غرب كركوك، مع نجله.
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نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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