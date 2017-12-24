تنظيم داعش يغتال مدير مركز شرطة ونجله جنوب غرب كركوك

اغتالت عناصر من فلول تنظيم داعش الإرهابى بالعراق، فاضل السبعاوى، وهو ضابط برتبة عقيد ونجله، على الطريق الذى يربط كركوك بقضاء الحويجة.

وقالت مصادر محلية تحدثت لوسائل إعلام عراقية إن عددا من عناصر داعش نصبوا كمينا وهميا على الطريق الرابط بين مركز مدينة كركوك وقضاء الحويجة واغتالوا مدير مركز شرطة قرية الشريعة التابعة لناحية الزاب جنوب غرب كركوك، مع نجله.