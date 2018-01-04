قوات الاحتلال تعتدي على عدد من الشبان بالضرب في منطقة العين ببلدة سلوان في القدس المحتلة، قبل قليل.
GMT 08:16 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايراندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في حي راس العامود بالقدس المحتلة.
GMT 14:00 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبرمواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال شرق القدس المحتلة
GMT 14:31 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرمواجهات مستمرة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدتي العيزرية وابو ديس شرق القدس المحتلة
GMT 12:43 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرمواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز قلنديا
GMT 20:18 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبراندلاع مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي
خطفت الممثلة المكسيكية سلمى حايك، الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورها افتتاح مهرجان "بالم سبرينغ" السينمائي الدولي، في دورته الـ29، بإطلالتها الأنيقة والمذهلة. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 51 عاما، فستانا طويلا باللون الأخضر، مزينا بحزام باللون الوردي، من توقيع بيت أزياء "غوتشي" الشهير، ما جذب المصورين إليها، خاصة بوقوفها بأكثر من وضعية على السجادة الحمراء، وأكملت النجمة المرشحة للأوسكار، إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، واختارت زوجا من الأقراط والخواتم الفضية. وكانت سلمى متواجدة في المهرجان السينمائي، لتسليم جائزة لصديقها المنتج غيليرمو ديل تورو وفريق عمل "shape of water" حسبما ذكرت من خلال صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، كما وجهت تحيتها للمخرج المكسيكي الذي يتوقع أن يحظى بفيلمه The Shape of water بعدد من الجوائز هذا العام، منها "غولدن غلوب" و"أوسكار"، وفقا لتقديرات النقاد الأميركيين، مؤكدة أن مواطنها وزميلها سيحرز علامة فارقة في
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