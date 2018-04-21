الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب فى 20 منزلا بالرزيقات في الأقصر

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم السبت، فى السيطرة على حريق نشب فى حوالى 20 منزلا بقرية الرزيقات بمدينة أرمنت غربى المحافظة، مما أسفر عن إصابة 8 مواطنين باختناق نتيجة النيران التى نشب داخل منازلهم وأتت على محتوياتها بالكامل دون خسائر فى الأرواح، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من العقيد شريف النحاس مدير الحماية المدنية بالمحافظة يفيد باندلاع النيران فى منزل بقرية الرزيقات بأرمنت وأتت النيران فى حوالى 19 منزل آخرى جميعها مبنية بالطوب اللبن وملاصقة لبعضها البعض، فانتقلت على الفور 15 سيارة إطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران التى أتت على محتويات المنازل بالكامل دون خسائر فى الأرواح.

وخلال السيطرة على النيران أصيب 8 مواطنين بالقرية باختناقات وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وهم كل من "ز.ع" و"ز.م" و"ح.ع" و"م.أ" و"م.ط" و"ح.إ" و"أ.ح" و"ن.ح"، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.