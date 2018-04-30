رئيس دولة فلسطين يلتقي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية انيكا سودير .

وأطلع الرئيس الفلسطيني ، الوزيرة السويدية على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأهمية عقد المجلس الوطني في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وآخر المستجدات في العملية السياسية .

وأشاد، بمواقف السويد المبدئية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في المحافل الدولية كافة، الذي توج باعتراف السويد بدولة فلسطين، مؤكدًا أهمية مشاركة وفد من السويد برئاستها في افتتاح المجلس الوطني اليوم .