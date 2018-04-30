رئيس دولة فلسطين يلتقي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية انيكا سودير .
وأطلع الرئيس الفلسطيني ، الوزيرة السويدية على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأهمية عقد المجلس الوطني في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وآخر المستجدات في العملية السياسية .
وأشاد، بمواقف السويد المبدئية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في المحافل الدولية كافة، الذي توج باعتراف السويد بدولة فلسطين، مؤكدًا أهمية مشاركة وفد من السويد برئاستها في افتتاح المجلس الوطني اليوم .
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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