باكستان تدين الهجومين الإرهابيين في كابل

ادانت باكستان بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في العاصمة الأفغانية كابل وراح ضحيتهما عددًا من القتلى والجرحى .

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي أن باكستان تقدم بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة .

وأكد البيان موقف باكستان الثابت والرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته .