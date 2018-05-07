الرئيس الروسي يتولى مهامه رسميًا لولاية رابعة

تولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهامه رسميًا لولاية رابعة .

وأفاد بيان الكرملين ، أن الرئيس الروسي أكد خلال مراسم تنصيبه لولاية جديدة أن روسيا ستظل منفتحة للحوار مع الجميع والتعاون على أساس المصالح المتبادلة والحقوق المتساوية ، وشكر مواطني بلاده على الدعم القوي خلال انتخابات الرئاسية .