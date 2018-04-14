أردوغان وبوتين اتفقا على مواصلة الجهود من أجل حل سياسي في سورية

قال مكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الرئيس تحدث هاتفياً إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن سوريا وإنهما اتفقا على العمل على خفض التوتر ومواصلة الجهود من أجل حل سياسي.