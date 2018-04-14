أردوغان وبوتين اتفقا على مواصلة الجهود من أجل حل سياسي في سورية

قال مكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الرئيس تحدث هاتفياً إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن سوريا وإنهما اتفقا على العمل على خفض التوتر ومواصلة الجهود من أجل حل سياسي.
GMT 20:54 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانانفجار بمنطقة تواجد ميليشيات إيران بريف حلب
GMT 10:54 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانالسعودية تعلن تأييد الضربات الجوية على سورية
GMT 08:11 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانبوتين يعلن أن الضربات التي تقودها #الولايات_المتحدة على سورية بدون تفويض من مجلس_الأمن "انتهاك للقانون الدولي"
GMT 08:09 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانمليشيا الحوثي تقصف بصواريخ الكاتيوشا قرى سكنية بمديرية طور الباحة في محافظة لحج جنوب اليمن.
GMT 08:06 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانالحرس الثوري الإيراني يحذر: أميركا تتحمل المسؤولية عن تداعيات الأحداث المقبلة
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
أرسل تعليقك