السعودية تتدخل بشأن إعصار سقطرى لإنقاذ المتضررين

أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عن تدخل بلاده لانقاذ العشرات من المواطنين اليمنيين المتضررين من الاعصار في سقطرى.

وقال آل جابر ” شرعنا بفتح الطرق تمهيدا لوصول المساعدات للمنكوبين في سقطرى، وفريق إعادة الإعمار السعودي يبدأ رفع أضرار الإعصار.

وقال إن طائرات محملة بعشرات الأطنان من المساعدات ستصل سقطرى حال تحسن الأحوال الجوية