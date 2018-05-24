السعودية تتدخل بشأن إعصار سقطرى لإنقاذ المتضررين

أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عن تدخل بلاده لانقاذ العشرات من المواطنين اليمنيين المتضررين من الاعصار في سقطرى.
وقال آل جابر ” شرعنا بفتح الطرق تمهيدا لوصول المساعدات للمنكوبين في سقطرى، وفريق إعادة الإعمار السعودي يبدأ رفع أضرار الإعصار.
وقال إن طائرات محملة بعشرات الأطنان من المساعدات ستصل سقطرى حال تحسن الأحوال الجوية
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ظهرت نجمة هوليوود آن هاثاواي، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean 8" في نيويورك. وارتدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا سترة برتقالية مع خطوط سوداء غير منتظمة تشبه نقشة النمر وتنورة مستقيمة وطويلة من الصوف متطابقة. وأضافت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار زوجا من الأحذية السوداء المدببة وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء من توقيع العلامة التجارية "كارين ووكر". وأكملت اطلالاتها بمكياج ناعم مع لمسة من أحمر الشفاة القرمزي إلى جانب القليل من الاكسسوار، وأمسكت بيدها حقيبة جلدية باللون الخمري. وظهرت آن هاثاواي إلى جانب مغنية الراب الشهيرة والممثلة الكوميدية أوكوافينا، يلتقطان الصور بابتسامة عريضة. وشارك في العرض كل من كيت بلانشيت ، ساندرا بولوك، سارة بولسون وميندي كالينغ. فيلم "oceans 8" استكمالا لسلسلة أفلام "oceans"، حيث يعد فيلم "oceans eleven" من أشهر أفلام هذه السلسلة، وتدور أحداث الفيلم
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