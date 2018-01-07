الجيش السوري يكسر الحصار عن قواته في إدارة المركبات بحرستا شرق العاصمة بعد معارك عنيفة مع عناصر جبهه النصرة وفيلق الرحمن
GMT 13:28 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرالمجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية تبدأ هجوم كبير على مواقع الجيش السوري " إدارة المركبات " في حرستا
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GMT 11:41 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالجيش السوري يسيطر على بلدة أم حارتين وتلة طويلة الشيخ محمود في ريف حماة الشمالي الشرقي
GMT 13:45 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالجيش السوري يقضي على متطرفين من جبهة النصرة في ريف القنيطرة
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أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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