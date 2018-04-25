حذر وزير الدفاع الباكستاني خرم دستغير خان من تنامي تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان.
وأوضح في كلمته خلال المؤتمر الخامس عشر لوزراء الدفاع بالدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون" الذي عقد اليوم في العاصمة الصينية بكين، أن تنامي تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان يهدد أمن أفغانستان وأمن جميع دول المنطقة، مضيفاً " أن الإرهاب المنظم الذي يهدد أمن المنطقة بحاجة إلى تظافر الجهود الإقليمية للقضاء على هذا الخطر، والعمل على تجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية التي تعتمد على إنتاج وتجارة المخدرات والتهريب، فضلاً عن حصولها على الدعم من أطراف معادية لأمن المنطقة".
وأضاف أن باكستان تمثل جبهة أمامية في الحرب على الإرهاب، فقد ضحت باكستان بأرواح الآلاف من مواطنها، وواجهت خسائر اقتصادية وصلت إلى 120 مليار دولار خلال السنوات الماضية.
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تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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