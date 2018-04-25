الحرس التونسي يلقي القبض على عناصر إرهابية

ألقت قوات الحرس التونسي القبض على خمسة عناصر إرهابية تتحرك في مناطق قفصة وأحواز العاصمة وفي القيروان وبنزرت.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية اليوم، أن النيابة العمومة أمرت بحبس العناصر الخمسة بشبهة الإرهاب للمثول لاحقاً أمام القضاء.