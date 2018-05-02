أحرق عدد من اليهود الأرثوذكس، وسط حى ميا شاريم الأرثوذكسي بمدينة القدس المحتلة، العلم الإسرائيلى، خلال الاحتفالات بالعيد اليهودى "لاج باومر" اليوم الأربعاء.

ويحتفل اليهود الأرثوذكس، فى هذا العيد بالذكرى السنوية لوفاة الحاخام تلمودي شيمون بار يوشاي فى عام 1900 ميلاديا، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.