دونالد ترامب ينهي اجتماعه مع ​مجلس الأمن​ دون التوصل لقرار نهائي بشأن ​سورية

​البيت الأبيض​ يعلن، أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنهى اجتماعه مع ​مجلس الأمن​ القومي دون الوصول إلى قرار نهائي بشأن أزمة ​سورية​، مشيرا الى أن مواصلة تقييم المعلومات الاستخباراتية والمشاورات مع حلفائنا.كما كشف أن ترامب سيتحدث إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بشأن سورية.