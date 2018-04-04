باكستان تشارك في مؤتمر الأمن الدولي بروسيا

تشارك باكستان في مؤتمر الأمن الدولي 2018م الذي يعقد حالياً في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح بيان صادر في إسلام آباد اليوم أن وزير الدفاع الباكستاني يرأس الوفد الباكستاني المشارك في المؤتمر بموسكو والذي تستضيفه وزارة الدفاع الروسية.

وأضاف البيان أن مشاركة باكستان في المؤتمر تأتي بدعوة خاصة من روسيا، وأن وزير الدفاع الباكستاني سيبرز في المؤتمر النجاحات التي حققتها باكستان في مجال محاربة الإرهاب.