الإمارات تدين التفجير الإرهابى فى العاصمة الليبية طرابلس

أعربت دولة الإمارات اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها للهجوم الانتحارى الذى استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات فى العاصمة الليبية طرابلس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - وقوف الإمارات وتضامنها مع ليبيا فى مواجهة العنف والتطرف، وعلى موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذى يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق، وأيا كان مصدره ومنطلقاته، داعية المجتمع الدولى إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتى تهدد أمن واستقرار دول العالم

وأعربت الوزارة عن تعازى الإمارات ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.