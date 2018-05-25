الخارجية المصرية تطالب إيطاليا بكافة تفاصيل العثور على آثار مصرية في حاوية دبلوماسية

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه بناء على توجيه من سامح شكري وزير الخارجية استقبل السفير أيمن مشرفة مساعد وزير الخارجية للمراسم، "ستيفانو كاتانى" القائم بالأعمال بالإنابة الإيطالى نظرا لتواجد السفير الإيطالى خارج البلاد، وذلك بشأن واقعة ضبط السلطات الإيطالية آثارا مهربة من بينها نحو 118 قطعة مصرية فى شهر مايو 2017 فى حاوية دبلوماسية تابعة لشخص إيطالى.