تفاصيل انفجار إطار طائرة مصر للطيران أثناء هبوطها في مطار القاهرة

تعرضت طائرة مصر للطيران لانفجار في أحد إطاراتها أثناء هبوطها منذ قليل بأحد ممرات مهبط مطار القاهرة الدولي، وكانت الطائرة تقل عدد من المعتمرين القادمين من الأراضي المقدسة السعودية، كما وتم إنزال الركاب بشكل سريع وسحب الطائرة لممر الطوارئ لتغيير الإطارات.ومن جانبه، أكدت مصادر داخل مطار القاهرة الدولي، أن الطائرة رقم 650 القادمة من المدينة المنورة صباح اليوم الخميس، والتي كانت تقل على متنها 140 راكبًا، انفجرت إحدى إطاراتها أثناء هبوطها داخل مطار القاهرة الدولي، وعلى الفور توجه رجال الإرشاد لموقع الانفجار.كما أوضح، أنه تم سحب الطائرة إلى ممر الطوارئ داخل مطار القاهرة الدولي، وتم إخطار وحدات الصيانة لسرعة التوجه إلى ممر الطوارئ لتغيير الإطار في أقل من 60 دقيقة حتى لا تحدث أية تطورات في الطائرة نفسها.وأكدت مصادر من داخل المطار، أن الركاب الـ 140 الذين كانوا على متن الطائرة رقم 650، بحالة جيدة، حيث تم سحبهم بشكل سريع من داخل الطائرة لسحبها إلى ممر الطوارئ خوفصا من تفاقم الوضع.