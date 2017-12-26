ضبط ربع طن متفجرات خلال حملة أمنية للقوات المسلحة المصرية جنوب مدينة رفح شمالي سيناء

أعلن مصدر أمني مصري ضبط ربع طن متفجرات خلال حملة أمنية للقوات المسلحة جنوب مدينة رفح شمالي سيناء
GMT 10:13 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرمقتل 5 مسلحين خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في محيط مطار العريش شمال سيناء
GMT 09:11 2017 الأربعاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبرالسيسي يمنح القوات المصرية 3 أشهر لاستعادة الأمن في سيناء
GMT 12:16 2017 الثلاثاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبرضبط خلية متطرفة في سيناء كانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت حيوية
GMT 00:04 2017 السبت ,25 تشرين الثاني / نوفمبربرج إيفل يطفئ أنواره حدادًا على شهداء هجوم مسجد الروضة الإرهابي
GMT 23:35 2017 الجمعة ,24 تشرين الثاني / نوفمبروزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس يدعو المساجد في فلسطين لأداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا مسجد الروضة شمال سيناء
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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