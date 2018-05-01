العشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم اليوم، العشرات من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال .

وأفادت مصادر محليه وشهود عيان في القدس، إن سبعين مستوطنًا بلباس تلمودي تقليدي نفذوا جولات استفزازية عبر مجموعات صغيرة في باحات المسجد المبارك .