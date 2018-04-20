الحزب الديمقراطي يقاضي حملة ترامب وروسيا بتهمة "التآمر" في انتخابات 2016
GMT 20:19 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانقوات الاحتلال تستهدف الطواقم الطبية والدفاع المدني خلال قيامهم بواجبهم في اسعاف المصابين أثناء مسيرات العودة الكبرى
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GMT 20:06 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانمسؤول أميركي يعلن المحادثات مع الجانب الأوروبي بشأن التحفظات الأميركية على الاتفاق النووي لا زالت مستمرة
GMT 03:01 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانالخارجية الأميركية تعلن لدينا معلومات استخباراتية مؤكدة أن دمشق وموسكو تحاولان منع وتأخير دخول المفتشين الدوليين إلى دوما
GMT 02:58 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانالمقاومة اليمنية تبدأ عملية عسكرية واسعة
دخلت الكومديانه تيفاني هاديش في خط الموضة لنشر العلامة التجارية الجديدة في العدد الثالث من مجلة دبليو, وعلى الرغم من أن نجمة "رحلة الفتيات" ذات 38 عامًا، أثبتت قدرتها على تصميم الأزياء الراقية مثل المحترفين، فقد اعترفت لوس أنجلوس بأنها لا تحمل حقيبة يد، قائلة "فلسفتي هي، أنه مهما كانت تكاليف الحقيبة، فمهمتها أن أتمكن من الحفاظ على ذلك مبلغ من المال داخلها وليس صرفة عليها". و نهضت تيفاني هاديش ببراعة، عندما تحولت إلى عارضة أزياء من الدرجة الأولى، ففي وقت لاحق ارتدت تصميمات رونالد فان دير كيمب وكانت تبدو كخادمة من العصور الوسطى. وبعدها ظهرت مرة أخرى ووصفت بأنها "ماري أنطوانيت الجاذبية"، عندما تألقت في ثوب من تصميم "جيامباتيستا فالي هوت كوتور" مع طبقات ومستويات من التول الوردي وحزام وسط بسيط. تيفانى تعيد ارتداء نفس الفستان فى الأوسكار وتألقت بزيها
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