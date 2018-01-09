الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل مستوطن في إطلاق نار جنوب نابلس
GMT 15:54 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرصحافي إسرائيلي يدعو لاغتصاب بنات عائلة "تميمي" الفلسطينية
GMT 14:43 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبرمقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شرق غزة
GMT 12:22 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبرالجيش الإسرائيلي ينفي شن غارات على قطاع غزة
GMT 16:28 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبرمناورات عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء في منطقة غلاف غزة
GMT 09:35 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبراندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في حي باب الزاوية وسط الخليل
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
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