الخارجية الأميركية تعلن أن قرار إعفاء إيران من العقوبات يتم اتخاذه الجمعة
GMT 18:29 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرالخارجية الأميركية تعلن عقاب قاتلي المتظاهرين في إيران
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GMT 21:48 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبرالخارجية الأميركية تطالب بتسليم شحنات برنامج الأغذية العالمي إلى اليمن
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GMT 19:15 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبرالخارجية الأميركية تحض كل الأطراف على السعي الجدي للتوصل لحل سياسي للصراع السوري
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
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