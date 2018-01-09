قوات الاحتلال تقتحم منطقة المخفية بمدينة نابلس قبل قليل.
GMT 11:04 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تعتقل شابًا عقب اجتيازه للسياج الفاصل شمال قطاع غزة.
GMT 21:05 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تقتحم قرية واد رحال قضاء بيت لحم، قبل قليل.
GMT 09:03 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تطلق النار تجاه أراضي المزارعين الفلسطينيين شرق المنطقة الوسطى بقطاع غزة.
GMT 08:09 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بلدة سالم قبل قليل.
GMT 14:00 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبرمواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال شرق القدس المحتلة
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
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