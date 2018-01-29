قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فتى فلسطينيًا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فتى فلسطينيًا يبلغ من العمر 15 عامًا.

وذكرت مصادر في القدس أن "قوات الاحتلال اعتقلت الطفل بحجة إلقاء حجارة صوب القطار الخفيف خلال مروره في حي شعفاط وسط القدس المحتلة" .