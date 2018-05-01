قوات الجيش اليمني تبدأ عملية عسكرية واسعة لتحرير غربي محافظة تعز

بدأت قوات الجيش اليمني اليوم، عملية عسكرية واسعة لتحرير منطقة البرح غربي محافظة تعز اليمنية من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية عقب تمهيد ناري جوي كثيف واستهداف لمواقع المليشيا الانقلابية في المنطقة .
وقال مصدر عسكري في تصريح لموقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن هجوم قوات الجيش على مواقع المليشيا في منطقة البرح جاء كهجوم معاكس لمحاولة تقدمها باتجاه شمال معسكر خالد بن الوليد، الذي تمكن الجيش اليمني من إحباطه ، لتبدأ عقبه عمليات اقتحام قوات الجيش من الاتجاه الشمالي لمعسكر خالد لمنطقة البرح .
وأوضح المصدر أن قوات الجيش كبدت مليشيا الحوثي خسائر بشرية كبيرة خلال الهجوم، كما استطاعت مقاتلات التحالف تدمير دبابة ومنصة إطلاق صواريخ وخمسة أطقم عسكرية للمليشيا .
وأكد المصدر أن قوات الجيش حررت خلال العملية التي لا تزال مستمرة منطقة “القفاصة” و ”التبة السوداء” و ”الخزان الابيض”، وأن التقدم مستمر وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا .
GMT 20:30 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايورئيس الوزراء اليمني يُجدد شكره لدول التحالف العربي
GMT 20:27 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوقوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من مخيم جنين
GMT 20:19 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوالعشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى
GMT 19:57 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوالأمن الباكستاني يقضي على أحد أهم العناصر الإرهابية في بلوشستان
GMT 21:27 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساندولة الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في كابول
تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
أرسل تعليقك