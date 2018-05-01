قوات الجيش اليمني تبدأ عملية عسكرية واسعة لتحرير غربي محافظة تعز

بدأت قوات الجيش اليمني اليوم، عملية عسكرية واسعة لتحرير منطقة البرح غربي محافظة تعز اليمنية من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية عقب تمهيد ناري جوي كثيف واستهداف لمواقع المليشيا الانقلابية في المنطقة .

وقال مصدر عسكري في تصريح لموقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن هجوم قوات الجيش على مواقع المليشيا في منطقة البرح جاء كهجوم معاكس لمحاولة تقدمها باتجاه شمال معسكر خالد بن الوليد، الذي تمكن الجيش اليمني من إحباطه ، لتبدأ عقبه عمليات اقتحام قوات الجيش من الاتجاه الشمالي لمعسكر خالد لمنطقة البرح .

وأوضح المصدر أن قوات الجيش كبدت مليشيا الحوثي خسائر بشرية كبيرة خلال الهجوم، كما استطاعت مقاتلات التحالف تدمير دبابة ومنصة إطلاق صواريخ وخمسة أطقم عسكرية للمليشيا .

وأكد المصدر أن قوات الجيش حررت خلال العملية التي لا تزال مستمرة منطقة “القفاصة” و ”التبة السوداء” و ”الخزان الابيض”، وأن التقدم مستمر وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا .