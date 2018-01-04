رابطة أمهات المختطفين اليمنيين تؤكد أن المختطفون لدى مليشيا الحوثي يتعرضون لألوان من التعذيب والتهديد لإجبارهم على اعترافات بتهم ليس لهم صلة بها.
GMT 19:56 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرمقتل أربعة عناصر من المقاومة الشعبية بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في وقت سابق بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة شرقي اليمن.
GMT 09:01 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / ينايرقتلى وجرحى من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية نتيجة المواجهات مع قوات المقاومة الشعبية في جبهة آل حميقان ومديرية الصومعة بمحافطة البيضاء وسط اليمن .
GMT 09:00 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / ينايرمليشيا الحوثي تقصف بالكاتيوشا منازل وممتلكات المواطنين بمنطقة شعب صبر بمديرية القبيطة في محافظة لحج جنوب اليمن.
GMT 13:32 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / ينايرمقتل حمد علي عذيبان قائد مليشيا الحوثي في مديرية خب والشعف بغارة جوية قرب مديرية برط في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
GMT 11:20 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني تعلن تحرير موقع القرن الإستراتيجي
خطفت الممثلة المكسيكية سلمى حايك، الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورها افتتاح مهرجان "بالم سبرينغ" السينمائي الدولي، في دورته الـ29، بإطلالتها الأنيقة والمذهلة. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 51 عاما، فستانا طويلا باللون الأخضر، مزينا بحزام باللون الوردي، من توقيع بيت أزياء "غوتشي" الشهير، ما جذب المصورين إليها، خاصة بوقوفها بأكثر من وضعية على السجادة الحمراء، وأكملت النجمة المرشحة للأوسكار، إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، واختارت زوجا من الأقراط والخواتم الفضية. وكانت سلمى متواجدة في المهرجان السينمائي، لتسليم جائزة لصديقها المنتج غيليرمو ديل تورو وفريق عمل "shape of water" حسبما ذكرت من خلال صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، كما وجهت تحيتها للمخرج المكسيكي الذي يتوقع أن يحظى بفيلمه The Shape of water بعدد من الجوائز هذا العام، منها "غولدن غلوب" و"أوسكار"، وفقا لتقديرات النقاد الأميركيين، مؤكدة أن مواطنها وزميلها سيحرز علامة فارقة في
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