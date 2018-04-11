أكد مؤتمر "بيت المقدس الإسلامي الدولي" الذي عقد بنسخته التاسعة في رام الله اليوم الأربعاء، رفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.