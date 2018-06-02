قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إن "الجيش اعترض قذيفة هاون أُطلقت من قطاع غزة، فيما سقطت أخرى بأراضي القطاع".
وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام الاحتلال، أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أصدرت تعليمات لمستوطني "غلاف غزة" بالبقاء قرب الملاجئ.
يذكر أن صافرات الإنذار، بمستوطنات "كيسوفيم والعين الثالثة ونيريم" المحاذية لقطاع غزة، كانت قد دوت على إثر إطلاق القذائف.
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حضرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، حفل توقيع كتاب "A Decade Behind the Scenes" في عرض فيكتوريا سيكريت للمصور راسيل جيمس في نيويورك يوم الخميس، حيث تألقت البالغة من العمر 23 عامًا، بإطلالة مميزة وعصرية جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، مرتدية فستان حريري باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء فيفيان ويستوود، أظهر جمالها وأنوثتها بشكل لافت. وتميز فستان حديد بحزام على الخصر باللون الأبيض تناسب مع ربطة العنق الحريرية من ذات اللون، وقد نسقت إطلالتها مع حذاء عصري من المخمل ذو كعب عال، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على ظهرها، وأكملت إطلالتها بخواتم في أصابعها من الألماس، وتزينت بمكياج بسيط يكشف عن جمالها. ونشرت جيجي حديد بعض الصور من الحدث على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت العديد من الصور على موقع "إنستغرام" مع متابعيها البالغ عددهم 40 مليونًا
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