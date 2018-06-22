القوات المشتركة تنفذ عملية عسكرية مباغتة ضد عناصر ميليشيات الحوثي جنوب مديرية التحيتا أنهكت قدراتها العسكرية و دمرت تعزيزاتها التي وصلت مؤخرا لمسلحيها قادمة من محافظتي إب و ذمار.