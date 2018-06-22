القوات المشتركة تنفذ عملية عسكرية مباغتة ضد عناصر ميليشيات الحوثي جنوب مديرية التحيتا أنهكت قدراتها العسكرية و دمرت تعزيزاتها التي وصلت مؤخرا لمسلحيها قادمة من محافظتي إب و ذمار.
GMT 19:54 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوالجيش اليمني والمقاومة يسيطران بإسناد من التحالف العربي على مواقع استراتيجية في لحج وتعز
GMT 19:01 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوقوات الاحتلال تطلق قنابل الإنارة شرق البريج وسط قطاع غزة، قبل قليل
GMT 17:51 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوقوات سورية الديمقراطية تسيطر على قرية الذيبة المتاخمة للحدود مع العراق بعد اشتباكات مع مسلحي داعش
GMT 17:50 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيووحدة مكافحة التجسس للجيش اليمني تلقي القبض علي زعيم خلية تجسس تابعة للحوثيين في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.
GMT 17:08 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوشبان فلسطينيون يغتنمون سياجاً شائكاً نصبه الاحتلال بعد قصه شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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