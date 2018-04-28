ترامب يعلن أنه قد يحضر افتتاح السفارة الأميركية في القدس شخصيًا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قد يتوجه شخصيًا إلى القدس، لحضور مراسم افتتاح سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل؛ حيث قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه قد يتوجه إلى القدس، والسفارة سيتم افتتاحها قريبًا.
وأعاد ترامب إلى الأذهان أن الكثير من رؤساء الولايات المتحدة وعدوا بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، لكنهم لم يفوا بوعدهم ، وكان ترامب قد أعلن عن قراره نقل السفارة في دجنبر الماضي، ما أثار ردود فعل غاضبة في فلسطين وفي العالمين العربي والإسلامي، مع ذلك من المتوقع أن تجرى مراسم نقل السفارة يوم الـ 14 ماي في ذكرى قيام إسرائيل الموافق للنكبة الفلسطينية في تصعيد خطير للعالمين العربي والإسلامي .
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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