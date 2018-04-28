وصول القوات السعودية المشاركة في تمرين efes 2018 إلى تركيا

وصلت أمس إلى مدينة ازمير التركية القوات السعودية ، المشاركة في تمرين EFES 2018 .
وكان في استقبال القوات المشاركة في التمرين العميد البحري الطيار الركن خالد بن حسين العساف الملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية بانقرة وبوخارست ، وقائد التمرين العقيد البحري عبدالله محمد الدريبي وأركانات التمرين .
وأوضح العميد البحري الطيار الركن خالد العساف، أن تمرين (EFES 2018) تمرين مختلط مشترك متعدد الجنسيات ميداني ويعـد أحـد أكبر التمارين العسكرية من حيث عدد القوات المشاركة وتنوع طبيعة وميادين التمرين ، مشيراً إلى أنه يشارك في التمرين عددٌ من الدول؛ من ضمنها المملكة العربية السعودية ممثلة في القوات المسلحة بقواتها البرية والجوية والبحرية .
من جانبه بيّن قائد التمرين العقيد البحري عبدالله الدريبي، أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية بين الدول المشاركه والتدرب على تخطيط وتنسيق العمليات المشتركةفي بيئة عمليات مختلفة ورفع الكفاءة القتاليه وتعزيز التعاون العسكري، إلى جانب التمرين على تنفيذ مخطط التحميل والنقل الإستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها إلى مواقع العمليات .
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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