كشف كواليس التعديل الوزاري في الحكومة المصرية وأسماء الراحلين

حسم مجلس النواب موقفه من إجراء تعديل وزاري على الحكومة، بدعوة أعضائه إلى جلسة عامة استثنائية تقرر عقدها غدا الأحد، للتصديق على التعديلات الوزارية المرتقبة، التي قد تطال ما يقرب من 6 حقائب وزارية، وبرغم السرية التي فرضت على هذا التعديل المفاجئ، إلا أن مصادر كشفت لـ"بوابة الأهرام" ملامح التعديل الذي يرّجح وفق هذه المصادر أن يشمل عددا من الحقائب الوزارية، التي لم تحظ برضا مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
ورجحت المصادر أن يكون من بين التعديلات وزراء التنمية المحلية (هشام الشريف) والسياحة (يحيى راشد) والري (محمد عبدالعاطي) والزراعة (عبدالمنعم البنا) والإسكان (مصطفى مدبولي)، فيما قال مصدر مطلع آخر، قريب من دائرة التعديل، أن وزير النقل (هشام عرفات) قد دخل في بورصة التغييرات في الساعات الأخيرة، وأوضحت أن التعديل تم التوافق عليه مع مجلس النواب، الذي من المقرر أن يناقش التعديل الوزاري ويقره خلال جلسته العامة غدا الأحد.
ولفتت المصادر، إلى أن الهدف من التعديل هو ضخ دماء جديدة في الحكومة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وألمحت إلى أنه تم التشاور مع البرلمان على استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه كقائم بأعمال رئيس الوزراء، وكان المهندس شريف إسماعيل، أجرى عملية جراحية في ألمانيا غاب على إثرها لأكثر من شهر تقريبا.
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ظهرت الممثلة البريطانية الشهيرة هيلين ميرين، بإطلالة مميزة خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "The Leisure Seeker"، في حفلة "New York Screening"، المقامة في سينما "اي ام سي لووس لينكولن" في مدينة نيويورك الأميركية. وبدت النجمة البالغة من العمر 72 عاما غاية في الجمال حيث أطلت بإطلالة راقية وبراقة خطفت الأنظار بمجرد وصولها للسجادة الحمراء، واذهلت الجميع بملامحها الناعمة التي لا تبدو عليها الشيخوخة. وهيلين، التي تلعب دور "إيلا سبنسر" في الفيلم، ارتدت فستانا ذو أكمام طويلة، باللون البورجوندي الذي اضيف إليه تطريزا من اللولي الأبيض من توقيع العلامة التجارية الفاخرة "فالنتينو"، واكملت إطلالتها الأنيقة بأقراطا متدلية من اللولي وخاتم باللون الزمردي. وبدت ميرين الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، في عقود الأصغر سناً حيث تباهت ببشرتها التي تتحدى العمر. وفي عام 2014 قالت ميرين انها كانت تفكر في جراحة تجميل ولكن كانت
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