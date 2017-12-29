بيانٌ مِن الخارجية القطرية بشأن هجوم كنيسة حلوان

أدانت قطر الهجوم المتطرف الذي وقع الجمعة، بكنيسة "مارمينا" في حلوان، مؤكدة أنّ موقفها ثابت من رفض العنف والتطرف.
وأصدرت الخارجية القطرية بيانا، قالت خلاله إن قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف كنيسة في حلوان جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.
وتابعت: "موقف قطر ثابت من رفض العنف مهما كانت الدوافع والأسباب"، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا وللشعب المصري، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
وكشفت وزارة الداخلية، الجمعة، تفاصيل حادث الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
وأوضحت "الداخلية"، في بيان لها، أنه صباح الجمعة تصدت الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مارمينا في حلوان، لمجهول يستقل دراجة بخارية، خلال محاولته اجتياز النطاق الأمني الخارجي للكنيسة، إذ قامت القوات بالتعامل الفوري معه، ونجحت في توقيفه عقب إصابته وضبط معه سلاح آلي و5 خزائن "150 طلقة" وعبوة متفجرة قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة.
وأضافت أن الحادث أسفر عن مقتل أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 آخرين، بينهم أمين شرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
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